Robin McKelle e la ’sua’ Ella

Stupefacente portata di eclettismo tra blues, soul e pop di una vocalist di formazione jazz e dintorni: Robin McKelle torna con anticipazioni di ’Impressions of Ella’, suo nono album distillato con un set regale, a spargere meraviglie strumental-canore in giro per il mondo. Ancora stasera sarà al Camera Jazz (ore 22) di vicolo Alemagna. Un regalo atteso dai jazzofili che sperano sveli parte di questa operazione discografica, mini summa delle sue creazioni melodiche compatte e tornite che hanno intrigato la critica. La cantante è affiancata da Jonathan Thomas al pianoforte, Eric Weeler al contrabbasso e Jonathan Barber alla batteria.

g. a. t.