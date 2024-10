Robopac, sì al rinnovo del contratto. Si alzano il premio e i diritti

Il premio di risultato che passa dagli attuali 1400 euro annuali ai 1850 del 2026 oltre a progressi in campo di previdenza e diritti.

Via libera lunedì pomeriggio negli stabilimenti a Valsamoggia e Castel San Pietro, da parte dei lavoratori della Robopac Packers all’ipotesi di contratto aziendale sottoscritto il 23 ottobre dalle Rsu e dalla Fiom Cgil di Imola e Bologna con la direzione della nota azienda di packaging che coinvolge direttamente i circa 200 lavoratori impiegati nelle due sedi.

"Si tratta dell’esito di una trattativa lunga e complessa, durata circa sei mesi -si legge nel comunicato di Fiom Bologna e Imola- La vertenza ha visto le maestranze mobilitarsi in sciopero il 28 giugno scorso e di nuovo bloccare gli straordinari su entrambi gli stabilimenti per settembre e ottobre. Nel corso delle ultime settimane la trattativa ha conosciuto una accelerazione e sono stati individuati diversi punti di avanzamento che hanno poi contraddistinto la stesura dell’ipotesi d’accordo".

In particolare, sottolineano i rappresentanti sindacali, "si è registrato un significativo avanzamento sul salario, laddove viene confermato un premio di risultato che, al 100 per cento del valore, corrisponderà a 1750 euro per il 2024, 1800 per il 2025 e 1850 sul 2026, partendo dagli attuali 1400 euro".

L’altro aspetto che coinvolge sempre gli aspetti salariali, è la previsione di un "ulteriore aumento salariale alla fine del triennio contrattuale 2024-26, calcolato sulla media dei premi di risultato che verranno percepiti" dicono Valentina Giunta e Simone Raffaelli di Fiom-Cgil. La vertenza, che ha registrato anche momenti di tensione e di rottura con i lavoratori in stato di agitazione fino allo sciopero di fine giugno, ha toccato anche il piano normativo che vede confermati i permessi per visite mediche ed esami specialistici, mentre, sempre sotto il profilo della tutela della salute si esclude il rischio di licenziamento per superamento del numero massimo di giorni di malattia per i pazienti oncologici.

L’accordo, che ha validità triennale, ha considerato anche i temi della salute e sicurezza sui quali l’azienda si è impegnata ad aumentare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sullo stabilimento di Castel San Pietro. Novità anche sul piano della previdenza, con un aumento del contributo aziendale per i lavoratori iscritti ai fondi contrattuali e un potenziamento del piano sanitario integrativo.

