Robot, la musica elettronica diventa sogno

Tante dj e musiciste, nomi storici accanto a novità assolute e il primo musicista ’artificiale’ che si esibisce in una produzione italiana dal vivo. Ecco il Robot Festival alla sua sedicesima edizione, dal 9 all’11 ottobre, con un bel cartellone di musica elettronica e arti digitali, guidato dal tema ’Dream on’, quel continuare a sognare come atto di resistenza, che nel mondo della musica e dell’arte in generale, è forza motrice assoluta.

Come afferma l’assessore alla cultura Daniele Del Pozzo, "Robot è da sempre un rilevatore delle trasformazioni in atto sulla scena musicale, che arrivano con una selezione attenta di ciò che accade nei mondi sonori". E in effetti è proprio così, perché la costruzione delle serate mette insieme tanti punti di vista attraverso una ricerca ben equilibrata tra territoriale e internazionale.

Una pratica che l’associazione Shape, creatrice di Robot, dopo 25 anni di vita e un riconoscimento come "festival storico" da parte del Ministero alla Cultura (che vale 40.000 euro di finanziamenti dal Fus, per questo inizio di secondo triennio) sa maneggiare con grande cura.

Il direttore artistico Marco Ligurgo stila la lista degli ospiti, sottolineando il fatto che "dopo tanti anni di musica elettronica europea e americana che ha portato i suoni asiatici e africani nelle produzioni, oggi invece quelle geografie sono ricche di artisti".

Come Ale Hop & Tiki Bakorta, la prima chitarrista e sperimentatrice peruviana col pallino dell’elettronica, il secondo chitarrista congolese più incline al pop, che già il 27 settembre saranno l’anteprima della kermesse con la premiere italiana del nuovo album ’Mapambazuka’ a Palazzo Re Enzo.

Un’altra anteprima assoluta, sempre il 27 a Palazzo, è quella offerta dal live dell’inedito trio formato da Antonina Nowacka, Renato Grieco e Riccardo La Foresta, tra partiture barocche, nuovo folk e improvvisazione. Da Palazzo Re Enzo ecco che poi il festival entra nel vivo nella tre giorni tra l’Oratorio di San Filippo Neri per poi depositare alcuni live act al Pop Up Cinema Medica e altri al Dumbo.

Qui in particolare, nella grande architettura post-industriale rigenerata, nasce un nuovo ambiente, lo Spazio Bianco, dove il 10 ottobre si assisterà alla prima assoluta di ’Lumina-Immersive Frequencies, a Technological Dancefloor’, progetto dei C’Mon Tigre (in parte bolognesi d’adozione) che fonde musica elettronica, strumenti acustici, robotica, arti visive e che porterà nel live un ’musicista’ generato dall’intelligenza artificiale impegnato alle tastiere. E qui davvero ogni barriera del reale è già saltata.

Tra gli ospiti molto attesi al DumBo, la dj e producer palestinese animatrice della scena dance di Ramallah e star della techno, Samà Abdulhadi che ritorna a Bologna dopo essere stata ospite del Link lo scorso marzo: nata in Giordania, la sua famiglia fu deportata dalla Palestina nel 1969 e vi ritornò nel 1993. Sull’intreccio audio-video è basato il live di Rainy Miller, esponente di quella scena inglese che Rolling Stone ha definito "northern gothic", tra ambient e spoken word. Attesissimo poi il dj set di Apparat e l’appuntamento del 9 ottobre di Lorenzo Senni al Medica 4k col debutto del suo Canone Infinito Extended.

