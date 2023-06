Rocca di Roffeno piange Faccioli, storico presidente della Proloco

Dedicata tutta a Franco Faccioli la Festa del Borlengo che ieri si è svolta a Rocca di Roffeno, frazione popolosa e turistica di Castel D’Aiano. Scomparso a 88 anni il 14 giugno scorso, Faccioli dal 1965 al 2012 è stato il presidente della Proloco di Rocca di Roffeno, l’associazione che da più di 50 anni organizza questa festa e di cui per decenni Faccioli è stato l’animatore principale.

"Si deve proprio a lui il merito – racconta Valeria Vitali, consigliera della Proloco – se questa festa ha avuto un impulso vigoroso, soprattutto da quando si ritirarono i produttori di formaggio della zona. Faccioli trasformò quella che era nata come la Festa della Forma in Festa del Borlengo. Un appuntamento che ogni anno si tiene tra il primo e il secondo sabato di giugno e che attira migliaia di visitatori da tutti i centri abitati del nostro Appennino". Per volere della famiglia i funerali di Franco Faccioli si terranno in una forma strettamente privata. "Cordiale, gentile, meticoloso – ricorda Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato, ma nativo di Castel D’Aiano dove gestisce la farmacia del paese – Faccioli ha dato tanto per la nostra comunità, per assicurare servizi efficienti agli abitanti delle nostre frazioni. Un grande lottatore".

Lungo l’elenco delle iniziative promosse e realizzate da Faccioli assieme alla Proloco di Rocca di Roffeno. "Si è opposto alla chiusura dell’ufficio postale – ricorda la consigliera Vitali – e ha ottenuto che rimanesse aperto. Quindi, con la studiosa d’arte Marilena Pasquali ha rilanciato la figura dell’artista Giorgio Morandi e la sua presenza artistica a Rocca di Roffeno che frequentò assiduamente tra il 1934 e il 1938, quando veniva a fare le sue vacanze. Di quel periodo rimangono 32 tele con paesaggi della nostra frazione, realizzate prima che Morandi si dedicasse alle mature morte. Con la Pasquali Faccioli ha allestito un’importante mostra fotografica su quel periodo morandiano".

Nicodemo Mele