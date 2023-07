Rock ad Ovest, antipasto col dj

Il festival ’Rock ad Ovest’, che giunge qest’anno alla decima edizione, è in programma il prossimo 16 settembre, ma stasera è possibile averne un primo assaggio con l’evento di presentazione in programma alle 18 al Filò nel Parco Armando Sarti, nell’arera esterna della biblioteca comunale, in viale Caduti di Via Fani 302. Saranno annunciati i nomi degli artisti partecipanti e la serata proseguirà con un dj set di Yassine, dj crevalcorese che si esibisce in numerosi club italiani e stranieri.

"Da quando quattro anni fa è stato realizzato un vero e proprio rilancio dell’iniziativa, il mondo giovanile è diventato ul vero protagonista dell’evento", dichiara il consigliere comunale con delega ai giovani Lorenzo Lenzi.