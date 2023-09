Rock ad Ovest, successo di pubblico

Conclusa con successo la decima edizione del festival musicale Rock ad Ovest 2023 che si è tenuta sabato scorso a Crevalcore. Un’edizione che ha visto talenti giovanili richiamare talenti giovanili. Sul palco artisti come Tredici Pietro & Lil Busso, Nashley, Disco Club Paradiso, Barkee Bay e BlackYassine, molto apprezzati da un pubblico di giovani e, nel parco sottostante, altrettante realtà giovanili del territorio assieme ad esperienze e proposte sempre pensate per i giovani. "Sabato scorso il campo sportivo di Crevalcore si riempito di tanti giovani, famiglie, energie positive, talenti, cibo e musica – dichiara Lorenzo Lenzi consigliere comunale con incarico alle politiche giovanili –. Questo è Rock a Ovest, il festival per i giovani fatto dai giovani. Sabato sera il lavoro di tanti mesi è stato ripagato. Il campo sportivo si è riempito di vita e partecipazione". I numeri di questa edizione sono numeri importanti. Il pubblico, nei momenti clou, ha raggiunto quasi il migliaio di partecipanti; 12 artisti in totale si sono alternati sul palco, tra musicisti, cantanti e dj; nell’organizzazione si è potuto contare su almeno 30 volontari dell’associazione Young Umarells assieme al personale comunale.