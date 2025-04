Rock, folk e hip hop: note per tutti

Nel sabato al centro di un lungo ponte, in attesa dell’apertura della stagione della musica dal vivo all’aperto, Bologna offre oggi un cartellone di concerti che attraversa la città con tantissimi differenti linguaggi sonori. Si inizia dal Locomotiv di via Serlio 25/2, che continua a proporre i nomi storicizzati del pop nazionale. Questa sera (ore 21.30) il club all’interno dell’ex Dlf ospita i Nobraino, gruppo che, dalla fine degli Anni ’90, mette in scena una miscela di rock e folk, caratterizzato da un incedere melodico che rende i loro concerti sempre una esperienza collettiva. Guidati dal cantante Lorenzo Kruger, si sono sciolti e poi riformati nel 2023 con l’intenzione di organizzare solo alcune date celebrative della loro carriera, ma tale è stato il successo di pubblico, gli spettacoli hanno sempre registrato un ‘tutto esaurito’, da convincerli a continuare e a pubblicare un nuovo album ’Animali da palcoscenico’. Proprio intorno alle canzoni contenute in questo disco gravita il concerto di oggi.

Tutto da ballare è lo spettacolo in programma sotto il tendone del Circo Paniko a Villa Pini. Alle 22.30 si esibiranno i romani Funkallisto, esponenti di punta della vivacissima realtà del funk italiano, che ho ottenuto importanti riconoscimenti anche oltre frontiera. Tra dediche alle loro guide spirituali, così lontane tra loro, James Brown e Gabriella Ferri, promettono un irresistibile sequenza di ritmi afro americani, ma in versione locale. Tra concerti per strada a Ponte Sisto, la loro ‘casa’, e spazi dance, sono una delle formazioni più fresche e travolgenti del momento.

È invece dedicata agli emergenti la festa al Covo Club (viale Zagabria, 1, ore 21.30). Iniziano i Còlgate, narratori di sbiaditi panorami urbani, tra muri grigi, un bar di periferia, la pioggia e un inaspettato cielo stellato. Un omaggio alla quotidianità della provincia che trasformano in una storia intrisa, come dicono loro stessi, di ‘realismo magico’. Dopo di loro suonerà Taistoi, nome d’arte di Andrea Espotico che presenta il suo nuovo album, ‘Vibrisse’, tra atmosfere pop e citazioni del beat italiano dei Giganti e dei Ribelli. È invece dedicata all’hip hop la notte dello Sghetto Club (via Zago, 16b, ore 23.00), dove arrivano i ClubSmokas, un trio di dj e produttori bolognesi che, tra scratch, mixaggi, sovrapposizioni e intrecci sonori,ricostruiranno nel locale sotto il ponte di via Stalingrado, l’atmosfera del rap cosiddetto della ‘old school’. Quando, dal Bronx, a metà degli Anni ’70, un gruppo di giovani di origine giamaicana, iniziò a utilizzare il giradischi come fosse uno strumento musicale. Dando vita a una rivoluzione, sia sonora che sociale, che, dalle strade ha conquistato le classifiche e invitato tanti coetanei, in ogni angolo del pianeta, ad accostarsi a questa musica.

Pierfrancesco Pacoda