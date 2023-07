Rock in centro, jazz in collina

Il Rock in centro, il jazz in collina. Doppio appuntamento musicale oggi e domani a Crespellano dove il cartellone estivo vede oggi alle 21 in programma il concerto del complesso dei Well Done nella piazza di Largo Dossetti sul fronte dei Portici cafè. Nel programma della band un’antologia dei brani-simbolo del Rock anni Ottanta e Novanta. Domani invece alle 21 incursione dedicata ai ‘mostri sacri’ con il Peter Erskine Quartet in concerto alla Cà Vecchia di via Puglie. Un’icona del jazz mondiale che alla batteria ha scritto pagine di storia, affiancato da Alau Pasqua al pianoforte, Darel Oles al contrabbasso e George Garzone al sax. Alle 20 Simonetta Politi guida il museo a cielo aperto con le opere di Giuliano Giuliani.