Rodeghiero eletto al vertice di Asso112

I confidi associati di Asso112 hanno eletto come presidente il bolognese Alberto Rodeghiero (nella foto), che succede a Donatella Visconti, che ha rappresentato l’associazione dei confidi 112 fin dalla fondazione nel 2016 e non era più in grado di dare la propria disponibilità per motivi professionali. Rodeghiero è da anni presidente di Confidi in Rete Emilia Romagna. Pippo Curella sarà il vice presidente.