Roger Waters Doppio concerto dopo ‘l’antipasto’

È tempo di bis e pure del tris. Roger Waters, dopo la prima data dello scorso 21 aprile, torna questa sera (e domani, sempre alle 20.30) a scaldare il pubblico dell’Unipol Arena di Casalecchio. L’ex bassista dei Pink Floyd propone al pubblico bolognese il tour This is not a drill – His first farewell tour, proprio nell’anno speciale in cui si celebra l’uscita dell’album-simbolo The dark side of the moon. Tornano dunque il doppio palco ‘a croce’, diviso a metà da una parete (poi sollevatasi in aria nel concerto della scorsa settimana), e con delle immagini proiettate su un maxi schermo, tra scenari apocalittici, esseri umani in cammino come mandrie di zombie, atmosfere evocative.