Roger Waters, si parte all’Unipol Arena

di Andrea Spinelli

Era il marzo del ’73 quando il battito cardiaco di The dark side of the moon, ottavo album dei Pink Floyd, deflagrava nella classifica americana rimanendoci 741 settimane consecutive divenendo uno dei dischi più venduti della storia con oltre 50 milioni di copie vendute. Il terzo in termini assoluti dopo Thriller di Michael Jackson e Back in black degli AcDc. Ripubblicato in un cofanetto deluxe rimasterizzato, ma anche in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, The Dark Side Of The Moon ha appena trovato sul mercato pure il compendio di un nuovo album dal vivo attinto dagli archivi della band inglese The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974. In uscita pure un volume iconografico, con contributi del fotografo Jill Furmanovsky e del co-fondatore di Hipgnosis Aubrey Powell, con scatti inediti realizzati durante i tour 1972-1975. Anche se l’evento principe è di sicuro il ritorno in concerto di Roger Waters, domani all’Unipol Arena nella prima delle tre repliche bolognesi del suo This is not a drill, sulla coda delle polemiche che l’hanno travolto nelle ultime settimane. A dare fuoco alle polveri sono state le affettuosità postate su Twitter da Polly Samson, moglie di David Gilmour, che gli ha dato dell’"antisemita fino al midollo, apologeta di Putin e bugiardo" puntando il dito su certe sue dichiarazioni borderline, per non dire farneticanti su Israele e Putin che spingono lo show in un angolo buio, come evidenziano i due concerti a Monaco e di Francoforte annullati per (presunto) antisemitismo.

Lui fa spallucce e, prima dell’inizio dello show, manda a dire con una scritta sui maxischermi che chi lo critica per le sue idee può andarsene a quel paese. Avvocati al lavoro, ma il clima non è dei migliori anche per il naufragio, causa litigi, del business da 500 milioni di dollari messo sul piatto dal colosso Blackstone per l’acquisizione del catalogo Pink Floyd. A sentire Waters, accusato dalla battagliera Polly di potersi concedere sulla soglia degli ottant’anni ruolini di marcia da rockstar trentenne grazie a un abuso di playback (prego verificare sugli schermi il labiale durante quella In the flesh? che apre il secondo tempo dello spettacolo), questo dovrebbe essere l’ultimo giro di valzer. O almeno così specifica lui sul manifesto chiamandolo Farewell Tour (e precisando, nel timore di non essere stato abbastanza chiaro, this is not a fake, non è un falso). Anche per questo tutti e quattro i concerti a Casalecchio di domani e 28 e 29 aprile sono andati esauriti. Tutto su un megapalco a pianta centrale con quattro imponenti schermi a croce che incombono sulla scena rilanciando immagini ad altissima definizione.

Intanto Waters si prepara a dare alle stampe una nuova versione in studio di The dark side of the moon. "Quando abbiamo registrato le versioni finali per le Lockdown Sessions, il 50° anniversario dell’uscita di Dark Side of The Moon si profilava all’orizzonte" ha scritto sui social rievocando le rielaborazioni di Comfortably numb e altre hit realizzate durante l’isolamento. "Mi è subito venuto in mente che The dark side of the moon avrebbe potuto essere un candidato adatto per una simile rielaborazione, in parte come tributo al lavoro originale, ma anche per riaffrontare il messaggio politico ed emotivo dell’intero album. Ne ho discusso con Gus (Seyffert, musicista - ndr) e Sean (Evans, produttore - ndr) e abbiamo deciso di farlo. Si è rivelato fantastico e non vedo l’ora che la gente l’ascolti. Non è un sostituto dell’originale. Ma è un modo per l’uomo di 79 anni di guardare indietro attraverso i 50 anni trascorsi negli occhi del ventinovenne e dire, per citare una mia poesia su mio padre: ‘abbiamo fatto del nostro meglio, non abbiamo tradito la sua fiducia, nostro padre sarebbe stato fiero di noi’. Ed è anche un modo per me di onorare una registrazione di cui Nick, Rick, Dave e io abbiamo il diritto di essere molto orgogliosi".