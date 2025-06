Rogo in casa nella notte: muore donna di 76 anni sotto gli occhi del figlio

San Pietro in Casale (Bologna), 14 giugno 2025 - Una serata tragica quella di ieri, per il territorio di San Pietro in Casale, dove una donna di 76 anni ha perso la vita in un incendio, sotto gli occhi del figlio.

Ma torniamo ai fatti. Erano all'incirca le 23. Le campagne della Bassa bolognese erano silenziose e tranquille poi, a un certo punto, nei cieli si è iniziato a sentire un odore acre e pungente accompagnato da un fumo nero e denso. In via Sant'Alberto, a San Pietro, la villetta a due piani, dove viveva la 76enne (al piano sotto) insieme al figlio 45enne (al piano sopra), ha iniziato a prendere fuoco. Alla base del rogo, che in pochi minuti si è scatenato in modo devastante, alcune candele accese in casa della donna che avrebbero appiccato le prime fiamme a contatto, pare, con un mobiletto o una poltrona.

La 76enne, che da sola non riusciva a deambulare, si sarebbe resa conto di quanto stava succedendo quando le fiamme già avevano in parte preso forma nel suo appartamento. A quel punto avrebbe iniziato ad urlare svegliando il figlio al piano di sopra. Stando a quanto raccontato e ricostruito l'uomo, oltre a chiamare subito i vigili del fuoco, si sarebbe precipitato per aiutare l'anziana, ma il piano di sotto era già impraticabile. In pochi minuti sono arrivati i pompieri con vari mezzi che hanno estinto il rogo per evitare che divampasse ulteriormente. Per la 76enne, purtroppo, non c'era già più nulla da fare. Il corpo dell'anziana, che sarebbe morta a causa delle inalazioni da fumo e del calore, è stato estratto dall'abitazione sotto gli occhi straziati del figlio.

I vigili del fuoco hanno dichiarato lo stabile inagibile: gran parte della villetta è andata distrutta.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e il sindaco, Alessandro Poluzzi.