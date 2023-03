Rogo del bosco a Vedegheto

E’ stato necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Vergato, Monzuno e Bologna nel primo pomeriggio di ieri per avere ragione di un incendio che per cause non conosciute si è sviluppato su tre fronti nel versante orientale della Valsamoggia, tra Vedegheto e il territorio di Marzabotto. Non si registrano persone coinvolte e neppure edifici danneggiati dalle fiamme che sono state domate grazie all’azione dei vigili e all’uso dell’elicottero che ha effettuato diversi scarichi di acqua per spegnere i roghi ed evitarne l’espansione tra macchie di boschi e coltivi. Dall’inizio dell’inverno, raccontano i residenti, è il quarto incendio che richiede l’intervento dei pompieri e che si sviluppa per ragioni ignote nei primi giorni della settimana.