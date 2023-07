Rogo devasta l'agrinido di una fattoria a Fermo: nessuna pista esclusa. Famiglie senza servizio

"Non riesco ancora a capacitarmi della distruzione dell’agrinido". Sono le parole di Roberto Bagalini, pronunciate a distanza di poche ore dalla distruzione dell’agrinido Arca di Noè, di proprietà della famiglia, causata da un devastante incendio, sulle cui cause non è stata esclusa nessuna pista. A lanciare l’allarme al 115, intorno alle 4, è stato un passante la cui attenzione è stata richiamata da fumo e fiamme provenienti dalla struttura immersa nella fattoria di proprietà, in contrada Abbedetta a Fermo. I vigili del fuoco hanno spento e isolato il fuoco per evitare si propagasse all’intera fattoria circostante dove sono custoditi animali nelle stalle, paglia e fieno. Ma la scuola è stata comunque divorata dal rogo. L’agrinido era stato realizzato nel 2010, per accogliere bambini da 0 a tre anni. E’ aperto tutto l’anno quando lavorano sei dipendenti, mentre per i mesi caldi apre ai Centri estivi, con 60 bambini iscritti di cui si sarebbero occupati 12 dipendenti.