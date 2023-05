Rogo manda in cenere due magazzini

Cause incidentali e forse un ruolo non secondario della ‘pluma’ dei pioppi per l’incendio che martedì sera ha mandato in fumo due casette prefabbricate e danneggiato gli impianti di refrigerazione di alcuni esercizi presenti sulla circonvallazione nord di Bazzano. Traffico in tilt dalle 16,30 quando le prime fiamme si sono elevate insieme ad una nera colonna di fumo a pochi metri dalla vecchia bazzanese che transita a valle del capoluogo di Valsamoggia. Fra i primi ad accorrere il comandante della stazione dei carabinieri che si trovava a percorrere la stessa strada e che ha provveduto ad allontanare alcuni residenti che tentavano di spegnere il principio di incendio irrorando le fiamme con secchiate d’acqua. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano che ha sede a poche decine di metri dal luogo del rogo alimentato dal vento e dai materiali di deposito stipati nelle due casette collocate sul retro della prima fila di negozi affacciati sulla circonvallazione.

Il denso fumo e ragioni di precauzione hanno indotto al blocco temporaneo della circolazione col risultato di lunghe code nelle due direzioni mentre altre due squadre di vigili del fuoco arrivavano da Vignola e da Zola in appoggio ai soccorritori. Il timore era che le fiamme potessero propagarsi alle abitazioni e agli edifici produttivi presenti a poca distanza. I cortili adiacenti alla sponda fluviale del Samoggia che scorre a poca distanza, di questi tempi sono infatti cosparsi da cumuli composti da questi semi ovattati dei pioppi che crescono nella golena. Materiale che qui la gente chiama ‘pluma’: particelle leggerissime note per l’alta infiammabilità. g.m.