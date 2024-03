Rogo mortale di via Bertocchi a Bologna, quando i funerali di Stefania e dei suoi tre bambini

Bologna, 18 marzo 2024 – Si terranno con tutta probabilità nel fine settimana i funerali di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre bimbi, Giorgia, Giulia e Mattia, uccisi dall’incendio scoppiato, nella notte di venerdì, nella loro camera da letto. Sabato sera padre Trandafir Vid, il parroco di San Luca Evangelista, la chiesa ortodossa di via Olmetola dove i gemellini erano stati battezzati, ha di nuovo incontrato il papà dei bambini, George Panaite, e i famigliari di Stefania.

Nei riquadri a destra, mamma Stefania e i tre bambini morti asfissiati dal fumo nell'incendio di via Bertocchi a Bologna

Probabilmente già oggi si saprà qualcosa di certo, mentre non si placa lo sgomento per questa tragedia immane, che ha sconvolto Bologna e l’Italia. "Il dolore di George non si riesce a descrivere con le parole. Non possiamo immaginare lo strazio che sente un marito, un padre che ha perso tutti i figli", ha spiegato padre Trandafir, che ha incontrato l’uomo assieme ai genitori di Stefania e ai suoi fratelli. Una famiglia chiusa nel riserbo e nel dolore, mentre fuori la città si è stretta in un abbraccio virtuali per quei bimbi e quella mamma che non ci sono più. Sabato il sindaco Matteo Lepore ha annunciato che saranno il Comune e la comunità ortodossa a farsi carico delle spese dei funerali, che si terranno, probabilmente, proprio nella piccola chiesa di via Olmetola.

Questo, mentre proseguono gli accertamenti della Squadra mobile, che sta indagando per capire le cause che hanno portato all’incendio dell’appartamento di via Bertocchi 55. Un rogo che sarebbe partito, stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco, da un cortocircuito di una stufetta elettrica, posta sopra a un comò di fronte al letto, tra abitini e giocattoli dei bimbi. Quello che il tecnico incaricato dalla Procura dovrà adesso stabilire è se il problema sia nato dall’apparecchio oppure dall’impianto elettrico. Dovrà essere accertato se lo stesso sia stato a norma: in caso contrario, visto che mamma e bimbi vivevano in affitto, si potrebbero anche profilare delle responsabilità penali a carico del proprietario dell’appartamento.