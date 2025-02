Rogo nella palestra ex Cierrebi. L’incendio è di origine dolosa. Trovati cinque punti di innesco

Cinque punti di innesco. Non ci sono dubbi sull’origine dolosa del rogo che, l’altra sera, si è sviluppato all’interno della palestra dell’ex Cierrebi, in via Marzabotto. Li hanno individuati i vigili del fuoco, che hanno domato in un’ora l’incendio partito intorno alle 21 di lunedì all’ex impianto sportivo. I pompieri, intervenuti con quattro automezzi, hanno notato anche alcune persone fuggire via al loro arrivo: probabilmente, le stesse che avevano appiccato l’incendio nella struttura, ormai da troppi anni in stato di abbandono e più volte obiettivo di atti vandalici. Lunedì sera, assieme ai pompieri, in via Marzabotto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile e la polizia locale.

E adesso saranno i militari dell’Arma a indagare su questo ennesimo blitz al Cierrebi, teso a individuare i piromani. Perché, questa volta, pare non ci siano dubbi, non si è trattato di un rogo accidentale, legato magari a qualcuno dei tanti senza fissa dimora che trovano riparo nei locali dell’ex centro sportivo, magari nel tentativo di scaldarsi o cucinarsi qualcosa. Proprio sabato scorso c’era stata una manifestazione per chiedere attenzione al recupero dell’area sportiva, al centro di un progetto di riqualificazione che, però, non piace a tutti i residenti della zona. Non sarebbe, dopotutto, la prima volta: appena un anno fa, quattro ragazzini tra i 16 e 17 anni erano stati denunciati dalla polizia per danneggiamento aggravato, dopo essere stati sorpresi a sfondare porte, bagni e suppellettili, armati di una mazza di ferro. Un episodio non certo isolato.

A ricordare pochi giorni fa come la struttura fosse in stato "totale abbandono, lasciata in mano ai vandali e alle calamità naturali" era stata l’associazione ViviAmo Bologna, rimarcando come il Cierrebi sia chiuso ormai da 6 anni, "bloccando il servizio di un bene a uso pubblico, come da convenzione stipulata con le istituzioni", aveva detto il presidente Vincenzo Donati.

Il comitato contesta, tra l’altro, il progetto presentato dal colosso Go Fit di recupero dello spazio. Un progetto che non piace al comitato perché gran parte degli impianti verranno distrutti per fare un centro privato con 72 posti auto. Martedì prossimo ci sarà un incontro tra l’amministrazione e i residenti, durante il quale sarà illustrato proprio il progetto della multinazione spagnola.