Rogo nella sede degli alpini. Scatta la solidarietà

Dopo l’incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha parzialmente distrutto la sede del Gruppo Alpini di

Casalecchio di Reno e Sasso Marconi”, in via Allende 11, il Comune ha deciso di organizzare un’iniziativa solidale a favore delle penne nere. Giovedì alle 17 il mondo associativo, sportivo e di volontariato locale verrà coinvolto in un’iniziativa di solidarietà aperta a tutta la cittadinanza, nella sede degli Alpini. L’amministrazione comunica che "sono in corso i sopralluoghi dei servizi comunali per la valutazione dei danni e dei tempi di ripristino".