Rogo nell’officina, innesco dalla canna fumaria

La rottura di una canna fumaria collegata a una stufa a legna. Sarebbe questa la causa, stando a quanto appurato dai vigili del fuoco, del violento incendio divampato, nella tarda serata di domenica, in via Cà dell’Orbo, a Castenaso.

A prendere fuoco, pare proprio dal tetto, un edificio, adibito a officina, di proprietà della s.a.s Beauty Garage. Il rogo sarebbe divampato, in modo molto violento, poco dopo le 21.30. Immediato l’arrivo dei pompieri, intervenuti con tre squadre e sei appoggi da vari distaccamenti del territorio della Bassa bolognese. Sul posto sono sopraggiunti, poi, anche i sanitari con alcune ambulanze e la Pubblica Assistenza di Castenaso, oltre ai carabinieri locali. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.

L’edifico è stato fortemente danneggiato dal rogo, spento solo dopo ore, ed è rimasto inagibile. Anche nella mattinata di ieri i vigili del fuoco, insieme all’ufficio tecnico del Comune, si sono recati sul posto per verificare i danni, ingenti, causati dall’incendio.

L’area è stata messa in sicurezza e serviranno ulteriori importanti verifiche. Si tratta, infatti, di un piccolo edificio che si trova proprio sulla strada, nei pressi della frazione di Marano. Sarà dunque, da verificare ed escludere il pericolo di crollo. L’ultimo devastante incendio che si era verificato nella Bassa era stato a Granarolo: l’osteria Cà Vecchia, per fortuna in orario pomeridiano di chiusura al pubblico, era stato colpito da un fulmine e aveva preso velocemente fuoco rendendo la struttura del tutti inagibile.

