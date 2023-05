Rogo sul tetto durante i lavori Edificio inagibile

Incendio sul tetto del bar della polisportiva in via Mulino di sotto, senza feriti né intossicati. Intorno alle 12 di ieri alcuni operai stavano eseguendo dei lavori con una fiamma ossidrica, l’edificio è oggetto di una riqualificazione, quando si è innescato il rogo. E’ stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate prontamente squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di San Giovanni in Persiceto e di Cento (Ferrara). I pompieri hanno ben presto spento l’incendio e dopo i controlli del caso l’intero edificio, di proprietà del Comune, è stato dichiarato inagibile. Sul posto i carabinieri della locale stazione, per gli accertamenti del caso, ed anche il sindaco Beppe Vicinelli per verificare la situazione. L’immobile, dopo l’esecuzione dei lavori di riqualificazione, doveva essere affidato dal Comune ad un nuovo gestore.