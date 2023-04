Rolex rubato e ritrovato "Era a casa del ricettatore"

di Nicoletta Tempera

"Quando i poliziotti mi hanno restituito l’orologio che portavo al polso da quando avevo 26 anni e che mi era stato rubato, non sono riuscita a trattenere le lacrime". È a lieto fine la storia di Maria Grazia, una delle migliaia di bolognesi vittime ogni anno di furti in casa. Parte dei suoi preziosi, rubati nell’agosto del 2020 dalla sua abitazione in zona Croce del Biacco, sono stati ritrovati tra i 6 milioni di euro di refurtiva sequestrati dalla Squadra mobile a un ricettatore, ex dipendente di banca in pensione, che aveva fatto della sua casa in zona Mazzini la caverna di Alì Babà. "Quando sono stata derubata attraversavo il periodo più brutto della mia vita", racconta Maria Grazia. "Mio marito – ricorda – era morto a luglio, avevo venduto la nostra casa a San Lazzaro e mi ero trasferita da mia madre. Avevo portato i gioielli, i Rolex, anche l’orologio che avevo comprato a mio marito, che mi è stato consegnato il giorno del funerale. Tenevo tutto in un cassetto del secretaire chiuso a chiave". Per farla svagare un po’, i famigliari avevano portato Maria Grazia al mare: "Era il 10 agosto, proprio il giorno del compleanno di mio marito. Mi chiama mio fratello e mi dice che erano venuti i ladri a casa: mi è caduto il mondo addosso. Non per il valore economico, ma perché c’erano oggetti che amavo, ricordi come l’anello di fidanzamento della nonna. E poi il mio Rolex Submariner vintage anni ’70, che portavo sempre".

Due anni e mezzo dopo, quei beni restavano solo preziosi ricordi. Fino a quando la Squadra mobile scopre il covo del mega ricettatore e inizia a pubblicare, giorno per giorno, la refurtiva sul sito della polizia. "Una mia amica mi fa: ‘Dacci un’occhiata, chissà che non ci siano anche le tue cose’ – continua Maria Grazia –. Le ho detto di sì, ma senza darci troppo peso. Non ci speravo minimamente. Poi un giorno, un mio amico benzinaio, appassionato di orologi, mi dice: ‘Guarda che sul sito della polizia c’è un Rolex uguale al tuo’. Sono andata a vedere. E mi si è fermato il cuore. Era lui, con quella ombratura sul numero dieci. Proprio il mio". Maria Grazia ha preso contatti con la polizia, ha ritrovato le foto in cui aveva al polso l’orologio, la denuncia del furto, ha contattato l’orologiaio che si curava della manutenzione. E poi è andata in Questura: "Quando i poliziotti mi hanno restituito il Rolex sono scoppiata in lacrime – dice –. Non ci potevo credere. Sono stati bravissimi, scrupolosi. Mi hanno restituito un pezzo di cuore, perché quell’orologio è parte della mia vita, dei ricordi con mio marito. E per questo non smetterò mai di ringraziare i poliziotti per il loro lavoro".