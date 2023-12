Gennasi

IL SOGNO 1

I rossoblù quarti in classifica alla pari dei giallorossi di Mourinho, con vista sulla Champions. E domenica sera, diavolo di un calendario, gli uni contro gli altri al Dall’Ara, vai di piumini, vin brule’ e ansiolitici. Roma nun fa’ la stupida.

IL SOGNO 2

Lorenzo Sassoli de’ Bianchi: "Bologna si candidi a ospitare gli Europei o i Mondiali di basket". Petrucci, presidente della Fip: "Buona idea, la sottoporrò al consiglio federale di giovedì". Cioè domani. Avete presente un canestro da quattro punti? MOTORI DIVERSI

Alla Lamborghini si lavorerà quattro giorni la settimana, e ciononostante aumenteranno salari e premi. Alla Ducati no, nessun taglio orario, sarebbe un "percorso sbagliato". Eppure si tratta di due aziende dello stesso gruppo, Volkswagen. Fratelli coltelli, ja.

AMBIENTALISTI

Giovedì gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato l’esterno del tribunale, in via D’Azeglio, in occasione della prima udienza del processo ai tre compagni arrestati il 2 novembre per il blocco della tangenziale. Kriminal fango. GIANLUCA VACCHI

La Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio della coppia di ex amministratori degli immobili di Mr Enjoy, accusati di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo la difesa l’imprenditore-influencer-dj non si rendeva nemmeno conto di quanto spendesse, con il suo altissimo tenore di vita. In balletto ci sono 911mila euro.

PULLMAN

Dopo rinvii, dilazioni e aggiornamenti, torna d’attualità la riqualificazione dell’Autostazione. Probabilmente il progetto sarà approvato all’inizio dell’anno che viene, i cantieri partiranno tra dodici mesi e i lavori dovrebbero essere completati, se tutto va bene, a cavallo tra il 2025 e il 2026. In perfetto orario.