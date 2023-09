Romagna, domani la protesta. Ghedini (Legacoop Bologna): "Velocizzare gli aiuti"

Domani alla manifestazione della cooperazione agricola romagnola, che chiede ancora adeguati ristori a 120 giorni dall’alluvione, ci saranno anche i sindacati, le associazioni economiche e le leghe delle cooperative di altri territori. Si allarga infatti il gruppo dei partecipanti all’iniziativa di Legacoop Romagna, organizzata a Ravenna. Ci saranno, infatti, anche le Leghe delle cooperative di Bologna con il presidente regionale Daniele Montroni e i presidenti territoriali. "Le imprese del mondo agricolo sono ancora senza aiuti, per ripartire hanno impegnato risorse proprie o si sono indebitate. Questa situazione, anche nelle aree colpite del bolognese, si ripercuoterà sui bilanci delle imprese agricole, sulla loro finanziabilità e quindi sulla ripresa del percorso produttivo e di sviluppo, interrotto violentemente dall’alluvione", dice Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna. Che ricorda poi che ci sono parti del territorio, soprattutto nelle aree dell’Appennino, "senza risorse per gli interventi di messa in sicurezza urgente". Poi si rivolge al generale Francesco Figiuolo: "Non si può affrontare l’autunno e l’inverno senza aver messo in sicurezza strade, torrenti, infrastrutture". Da qui la richiesta di "velocizzare i tempi degli aiuti".

Si mobilita anche la Cgil che con il segretario regionale Massimo Bussandri, oltre ad approvare la protesta di Ravenna, indice una manifestazione per il 26 settembre a Roma per chiedere al governo le risorse necessarie alla ricostruzione post alluvione: "Ogni giorno di ritardo – afferma Bussandri - comporta un aggravamento della situazione. Il comportamento del governo è inaccettabile, nascondere la propria latitanza dietro fantomatiche accuse alle istituzioni regionali è irresponsabile"