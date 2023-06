"Romagna mia" Il calendario della solidarietà

Romagna mia, non mollare. Il messaggio del calendario che domani distribuiremo gratuitamente, in abbinamento col giornale, è proprio questo: ‘Romagna mia’ è lo slogan. Un modo per stare ancora più vicini ai lettori delle zone alluvionate. Come a dire: il Carlino c’è, è dalla vostra parte, sempre. Di formato 70 x 50 centimetri, su carta patinata, il poster-calendario uscirà esclusivamente nella giornata di domani in abbinamento gratuito in tutte le edizioni della Romagna e in quella di Pesaro, ed è anche uno sprone a donare, visto che oltre alla Caveja, il simbolo della Romagna operosa, contiene le indicazioni per donare fondi agli alluvionati attraverso

la sottoscrizione lanciata dal

nostro giornale. Va anche ricordato, però, che la realizzazione del calendario è stata sostenuta dalla generosità di diversi sponsor. Eccoli: La Cassa di Ravenna,

TBT Estella, Forlì Ambiente,

Moreno Motor Company,

Pucci Group, Sabbioni Profumerie e Valleverde. Quanto alla solidarietà, tutte le persone che vogliono

contribuire alla nostra raccolta fondi potranno donare tramite

bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23 M 05387 02411 000003844487. Invece, per contribuire dall’estero vale lo stesso Iban, ma bisogna aggiungere anche il codice Bicswift: BPMOIT22XXX.

Il conto è aperto

presso la Bper banca spa,

Agenzia 12 di Bologna. I fondi

raccolti confluiranno in un conto della Regione Emilia-Romagna e andranno a sostenere la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. Il Carlino vigilerà sulla ricostruzione, spiegandovi con la massima trasparenza a cosa serviranno i soldi una volta che sarà terminata la stima dei danni.