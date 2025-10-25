Romagnoli al vertice tra le imprese innovative

Romagnoli F.lli Spa, realtà bolognese attiva nel settore della lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, è tra le imprese vincitrici della prima edizione nazionale del Premio Industria Felix Esg – L’Italia sostenibile che compete, un riconoscimento per l’impegno verso un futuro più sostenibile, innovativo e responsabile riservato appunto alle realtà italiane che si distinguono per la solidità economica e per l’adozione di strategie sostenibili. Nella foto, l’ amministratore delegato di Romagnoli F.lli Spa, Giulio Romagnoli.