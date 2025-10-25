Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
CronacaRomagnoli al vertice tra le imprese innovative
25 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Romagnoli al vertice tra le imprese innovative

Romagnoli F.lli Spa, realtà bolognese attiva nel settore della lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, è tra le imprese vincitrici della prima edizione nazionale del Premio Industria Felix Esg – L’Italia sostenibile che compete, un riconoscimento per l’impegno verso un futuro più sostenibile, innovativo e responsabile riservato appunto alle realtà italiane che si distinguono per la solidità economica e per l’adozione di strategie sostenibili. Nella foto, l’ amministratore delegato di Romagnoli F.lli Spa, Giulio Romagnoli.

