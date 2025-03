Romana, Edmea e Alfa. Centenarie alla riscossa

Un mese di compleanni indimenticabili quello di febbraio, a San Giorgio di Piano. Sono state festeggiate, infatti, tre donne d’eccezione: la neocentenaria Alfa Borghi, la 101enne Romana Lodi e, dulcis in fundo, il primo marzo, la 103enne Edmea Sandoni. La Borghi, che ha festeggiato con una buonissima torta e fiori insieme alla sorella Marisa e alla vice sindaca Giorgia Zoboli, è una signora ancora energica e decisa che ha accolto gli ospiti della festa, in casa sua, con ricette da leccarsi i baffi.

La Lodi, festeggiata da familiari e amministrazione, alla presenza del sindaco Paolo Crescimbeni, ha lavorato e vissuto quasi tutta la vita tra le campagne della Bassa bolognese. Alla sua festa per i centouno anni erano presenti anche alcune vicine di casa con cui, fino a pochi anni fa, la Lodi partecipava a serata di tombola in paese. Il medico di base le ha prescritto una dieta molto ferrea tanto che, simpaticamente, la festeggiata durante la sua cerimonia di compleanno, mentre i parenti erano distratti, ha provato a rubare un pezzetto di torta o una pizzetta.

La Sandoni, con i suoi splendidi 103 anni, è al momento la più anziana di San Giorgio. Quarta di otto figli ha frequentato le scuole, che distavano pochi chilometri da casa e raggiungeva a piedi, fino al penultimo anno delle elementari. Ha, poi, cominciato a lavorare in campagna con la famiglia. Edmea ha tre figli, sei nipoti e tre pronipoti: ha ancora la battuta pronta e ama stare in compagnia. Adora ascoltare i racconti e le novità di chiunque la vada a trovare e non appena c’è una bella giornata di sole vuole uscire per incontrare i compaesani e fare quattro chiacchiere.

Zoe Pederzini