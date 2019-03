“Siamo contentissimi di essere qui – ha esordito, durante i saluti inaugurali, Marco Ferrari, direttore di ToKalOn (l’associazione di docenti scolastici promotrice dell’evento) – per la sesta volta abbiamo riunito liceali dalle Alpi alla Sicilia, incentrando il lavoro sulla natura e la possibilità del desiderio”. Ferrari, poi, ha sottolineato: “noi docenti dobbiamo lasciarci interrogare dagli studenti sulle domande più belle e misteriose della filosofia, non esiste, infatti, insegnamento se il docente non si pone sulla stessa strada degli studenti” e ha letto qualche riga inviata dal ministro all’Istruzione Marco Bussetti: “il desiderio ci induce alla ricerca ed è proprio a scuola che gli studenti scoprono le loro attitudini e le loro passioni”. Le sue potenti parole sono state pienamente condivise anche da Mirko Degli Esposti, prorettore dell’università di Bologna, che ha patrocinato questo evento insieme alla Cineteca: “spero che questa sia solo la prima di tante e varie collaborazioni future e lo dico a nome di tutta l’Alma Mater Studiorum, le collaborazioni portano sempre a un’importante innovazione nella didattica”. Anche Stefano Versari, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, si è detto fiero di questo appuntamento: “è un evento importante e costruttivo per i giovani studenti delle scuole ed è bello poterlo ospitare qui”. La giornata di oggi, poi, è proseguita tra aule gremite di giovani e incontri con professionisti per quasi tutto il pomeriggio, fino alle 17, ‘l’ora x’ in cui sono iniziati i dibattiti delle semifinali tra team: gli juniores affrontavano il tema “Cos’ha maggior potere motivante? Il timore o il desiderio”, mentre i senior hanno discusso sul se “è desiderabile poter soddisfare tutti i propri desideri”.

L’ansia era palpabile nell’aria anche perché i giovani studenti avevano un’ampia platea davanti a cui discutere, quasi ogni aula destinata alla sfida a colpi di dialettica era piena di studenti di altre scuole. “Noi abbiamo sviluppato il concetto di desiderio in filosofia moderna attraverso la storia di Aladdin – raccontano emozionate Chiara Sghedoni, Beatrice Mingarelli ed Elba Covo del liceo Tassoni di Modena – ci siamo chiesti e abbiamo chiesto quali sarebbero, al giorno d’oggi, i tre desideri maggiori che una persona esprimerebbe se potesse e se avesse la lampada magica” e proseguono sorridenti “è una bella iniziativa, ci è piaciuto lavorare a questo progetto perché crediamo sia molto adatto ai giovani in generale, non solo agli appassionati di filosofia”. Marco Demaldè, invece, viene da San Benedetto del Tronto: “siamo un team di cinque persone – racconta il giovanissimo visibilmente emozionato – la nostra squadra porta un elaborato scritto interamente centrato sul percorso del desiderio”.