Romani: "La scrittura fa sentire liberi"

Una normale ragazza di ventiquattro anni che passa l’estate a Roma, cercando di capire la direzione della sua vita e del suo futuro. Nel mentre prova tanti lavori: traduce, prova a lavorare in una libreria, poi si sposta in un bar, e infine accetta di fare da babysitter a un bambino di sette anni, Giuseppe. Quest’ultimo incontro le cambierà in un qualche modo la vita, ma lei questo ancora non lo sa. È la storia di Ellen, protagonista di Guarda che è vero, il primo romanzo di Valentina Romani, attrice interprete della ribelle Naditza in Mare fuori, che dedica questo suo traguardo ai nonni: "Luci eterne della mia vita" scrive in incipit del libro. La presentazione avverrà martedì alle 19 nel Convento Santa Margherita, per Parole nel Chiostro.

Dal mondo degli schermi a quello della scrittura, è un bel salto. Come si è trovata?

"Sono due mondi molto diversi, ma penso che fare l’attrice mi abbia agevolato. Nei momenti in cui avevo il blocco dello scrittore procedevo per immagini, che è ciò che faccio tutti i giorni grazie al mio lavoro. Sul set però è tutto impostato, hai un copione da seguire, mentre la scrittura ha un potere quasi magico, mi fa sentire libera di esprimermi. Il libro è nato con l’intento di tenere compagnia lanciando però spunti di riflessione".

’Guarda che è vero’ è una frase che ripete sempre Giuseppe: perché ha scelto proprio questo come titolo?

"Per tante ragioni. Innanzitutto racchiude il fulcro del libro, che è il concetto di verità. Anche Ellen, la protagonista, è una che la verità la dice sempre. Non sempre è un bene forse, infatti anche Giuseppe a un certo punto del libro le fa notare che “non sempre dire la verità significa essere altruisti“. E poi è un modo per darmi un ‘pizzicotto’, per ricordarmi che “allora l’ho scritto davvero questo libro!“".

Ellen non ha trovato la sua strada. E in fondo, le va benissimo così.

"Sì esatto, uno dei temi del romanzo è questo: non dobbiamo avere paura che il tempo non sia abbastanza, anzi dobbiamo imparare a godercelo al meglio. Forse non avere le idee chiare fin da subito può aiutarci a scoprire cosa sinceramente riteniamo giusto per noi".

Nel romanzo traspare molto la leggerezza dei bambini…

"Giuseppe esplora il concetto di libertà nel modo più puro e libero, non ha filtri. Credo che gli adulti abbiano molto da imparare dai bambini: l’innocenza, la serenità, l’importanza di assecondare ciò che sentiamo".

C’è anche un cagnolino, Moty, che segue Ellen in tutte le sue avventure...

"L’ha chiamato così, come diminutivo di ‘motivo della mia esistenza’. In questo mi sono ispirata alla mia storia personale".