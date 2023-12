Romano Danielli, l’addio con Fagiolino

Camminando per le strade della città, Romano Danielli dice che non trova più i ‘Fagiolino’. Chi sono? "Sono tutti i piccoli che abbattono i grandi – risponde il maestro dei burattini bolognesi –. Una figura che ride di tutto ma ha un grande senso della giustizia, per questo punisce i prepotenti".

E per questo Danielli ha deciso di portarlo sul palco un’ultima volta. Dopo una vita in giro per il mondo con le sue oltre duecento teste di legno, Danielli ha dato alle stampe l’autobiografia ‘Segreti e magie di Burattini e Burattinai bolognesi’ (Persiani editore). Ripercorre i suoi primi ricordi, sullo sfondo difficile e precario della Seconda Guerra mondiale fino al sorriso con il regalo del padre: il primo burattino di legno. E per celebrare il riconoscimento di una delle più antiche tradizioni di arte popolare legate Bologna, domani alle 17,30, andrà in scena lo spettacolo ‘Le disgrazie di Fagiolino’, con Romano Danielli, ma anche con Grazia Punginelli e Mattia Zecchi a Palazzo Malvezzi. Uno spettacolo unico per rendere omaggio al teatro dei burattini di scuola bolognese (che ha ricevuto la De.Co. da parte della Giunta comunale). La sala del Consiglio della Città metropolitana si trasforma così in un insolito teatro per rivivere la magia di storie tradizionali.

Romano Danielli, che emozione prova pensando che sarà l’ultimo spettacolo?

"Mi ricorda quando facevo gli esami a scuola. Ma questa volta sono d’accordo con il mio allievo: se dovesse succedere qualcosa passo il testimone (ride, ndr)".

Cosa dovrebbe succedere?

"Sapete, ho avuto qualche problema di salute negli ultimi anni…".

Ma se lo ricorda il primo, di spettacolo?

"Certo, ricordo bene i due anni in cui ho studiato nella baracca di Umberto Malaguti, muovevo soltanto i burattini senza farli parlare. Nel libro racconto tutto, da quando giocavo prima della guerra con i burattini di terracotta, allo spazio che mi diede la Rai con ‘La banda dello Zecchino d’Oro’. Nel volume ricostruisco anche la storia di quest’arte. Con un excursus che parte da inizio ‘800 con il primo grande burattinaio bolognese Filippo Cuccoli, fino ad arrivare ai giorni nostri".

Qual è la soddisfazione più grande?

"Aver girato l’Italia è tutto il mondo. Sono andato in Inghilterra, Russia, a New York, Kharkov, tre volte in Spagna, a Barcellona. Se dovessi pensare a uno spettacolo speciale, fu a Verona: mettemmo 750 sedie e si riempirono tutte, oltre alle tante persone in piedi. Non vi dico le risate: si divertivano come se fossero davanti a due grandi comici".

Amalia Apicella