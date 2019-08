Bologna, 9 agosto 2019 – Romano Prodi festeggia 80 anni e dedica un pensiero alla sua città: «Ho fatto benissimo a non muovermi mai da Bologna in tutta la mia vita, qui si sta proprio bene». Dichiarazione d’amore firmata dal Professore, che in realtà è nato a Scandiano (nel Reggiano), ma sotto le Due Torri vive da sempre insieme all’inseparabile moglie Flavia.

Il compleanno sarà celebrato in famiglia (FOTO), lontano dai riflettori, come suo stile. Non in città, ma all’isola d’Elba, dove Prodi passerà qualche giorno di vacanza prima di rituffarsi nella sua fittissima agenda di eventi.

Perché l’età, in fondo, è solo un dettaglio: «Bilanci? Macché, ho ancora un sacco di cose da fare, bisogna sempre guardare avanti», se la ride in auto, durante il tragitto verso la villeggiatura.

D’altronde, nella sua vita Prodi ha fatto di tutto. Come testimonia una pagina Wikipedia interminabile. Docente all’università, guadagnandosi il soprannome di una vita (il Professore), poi ministro, i sette anni alla guida dell’Iri, e quindi l’intuizione che gli ha cambiato la vita: la fondazione dell’Ulivo. Un’intuizione che l’ha reso per sempre punto di riferimento per tutto il centrosinistra moderato e progressista del Paese. Due volte presidente del Consiglio, è stato anche presidente della Commissione europea.

Oggi Prodi – di cui si parla come possibile senatore a vita – continua a girare il mondo nel ruolo di presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli. L’Africa e in generale gli equilibri mondiali restano la sua passione.

«Come va? Non bene, sono preoccupato», spiega: «Non è solo la situazione italiana, ma è tutto il pianeta che sta cambiando e mi pare che non ci sia una rotella che giri nel modo giusto».

Una preoccupazione ribadita spesso nei mesi scorsi, nei quali il Professore è tornato a farsi sentire anche nella politica di casa nostra, come alle ultime primarie del Pd: «Purtroppo le speranze per il futuro non corrispondono proprio alle attese, ma non possiamo arrenderci a non sperare».

Rimedi? «Beh, oggi non è tempo di riflessioni approfondite, è il mio compleanno», sorride. Ma quando si parla di Bologna, Prodi si illumina: «Amarla di più di quanto non faccia già è impossibile, perché io a Bologna ci sto proprio bene: ho fatto tanti vagabondaggi in tutta la mia vita, ma non mi sono mai pentito di aver messo le radici proprio qui».

Complice anche la passione calcistica: «Eh beh, speriamo di aver qualche soddisfazione in più, io ho molta fiducia quest’anno». Già, perché Prodi segue attentamente anche il calciomercato: «Pulgar se n’è andato, mi dispiace, ma troveremo altre soluzioni. Tanto un fenomeno ce l’abbiamo ed è il nostro allenatore, è lui che si merita gli auguri di tutti, mica io. Forza Sinisa, siamo tutti con te!».