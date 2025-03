Rompe i vetri di 11 auto per rubare: denunciato

Bologna, 5 marzo 2025 – Undici auto con i vetri infranti e un ventiduenne albanese fermato con refurtiva e tre martelletti frangivetro. L'ennesimo raid vandalico è andato in scena ieri notte nella zona di via di Corticella, dove ben 11 automobili che si trovavano in sosta sono state danneggiate per rubare all'interno.

Fermato il presunto responsabile

Questa volta però la polizia è riuscita subito a bloccare, intorno a mezzanotte, il presunto responsabile: un ragazzo albanese, carico di precedenti penali per reati contro il patrimonio, che è stato trovato in possesso di ben nove paia di occhiali da sole, di un paio di auricolari e dei profumi. Oggetti presumibilmente asportati dall'interno delle auto.

Riconoscimento degli oggetti e provvedimenti

Motivo per cui gli agenti del Reparto prevenzione crimine, impegnati in questi giorni in controlli a tappeto in Bolognina, hanno deciso con i colleghi del commissariato Bolognina Pontevecchio di approfondire meglio la sua posizione. Quattro proprietari delle auto danneggiate hanno riconosciuto come loro gli oggetti trovati al ragazzo, che è stato dunque denunciato per ricettazione.

Espulsione dal territorio

Tuttavia, essendo irregolare sul territorio e con diversi precedenti alle spalle, già questa mattina è stato disposto nei suoi confronti l'accompagnamento alla frontiera, per l'espulsione. Il giovane albanese è stato quindi affidato all'Ufficio Immigrazione per le procedure di rito.