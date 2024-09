Rompe zampa alla cagnolina. Denunciato

Completamente ubriaco, ha sbattuto contro un muro di via Irnerio i suoi due cani, rompendo la zampetta a una di loro. È successo sabato sera, intorno alle 21, all’incrocio con via Alessandrini, dove è intervenuta la locale, a cui l’esagitato aveva lanciato contro lo zaino che aveva con sé, e la polizia. Gli agenti hanno ricostruito, ascoltando due ragazzi presenti, che mentre l’uomo era sdraiato in strada, i suoi canolini, due femmine di piccola taglia, Zoe e Maya, giravano pericolosamente tra le auto e una aveva una vistosa ferita alla zampa. Una situazione che aveva portato i ragazzi a mettere in sicurezza le bestiole e soccorrere l’uomo. Un altro testimone ha spiegato che era stato proprio il proprietario a ferire la cagnetta, lanciandola contro il muro. Le bestiole sono state quindi accompagnate al canile e affidate ai veterinari dell’Ausl e il proprietario denunciato dalla locale per maltrattamenti.