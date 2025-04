Rompono i vetri delle auto per rubare: uno preso e uno fuggito

Bologna, 18 aprile 2025 – E’ stata la segnalazione di un residente a fare scattare l’allarme ai carabinieri di Bologna, culminato con l’arresto di un 38enne di origini moldave, con vari precedenti alle spalle. L'uomo è ora accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.

Tutto è iniziato in via Venezia, nel quartiere Savena, quando rumori sospetti hanno attirato l'attenzione di un cittadino. Quest'ultimo ha notato due individui intenti a infrangere i finestrini di alcune auto parcheggiate, per poi rubare oggetti dall'abitacolo e fuggire a bordo di uno scooter.

La tempestiva segnalazione ai carabinieri ha permesso di tracciare i movimenti dei malviventi. Poco dopo, un'ulteriore chiamata da via degli Ortolani ha indicato la presenza dello stesso scooter che si aggirava con fare sospetto vicino a un altro veicolo. Le precise indicazioni fornite hanno consentito alle pattuglie del Radiomobile di convergere rapidamente sulla zona.

Uno due due è stato preso nonostante il tentativo di fuga: ha 38 anni. Il complice, invece, è riuscito a fuggire. Il fermato aveva con sé oggetti rubati nelle auto, poi restituiti ai legittimi proprietari, oltre agli arnesi da scasso utilizzati per i furti, sottoposti a sequestro. Inoltre da ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno appurato che anche lo scooter usato per la fuga era stato rubato a marzo: anche il veicolo è stato riconsegnato all’avente diritto. Il 38enne è stato giudicato per direttissima e portato in carcere.

Il risarcimento del Comune

Proprio ieri il Comune ha annunciato che dal 22 aprile sarà possibile chiedere un risarcimento per gli atti di vandalismo che colpiscono le auto dei bolognesi: un fenomeno odioso che, per pochi euro di refurtiva, causa spesso danni da centinaia di euro.

Il contributo ammesso dall’Amministrazione è pari al 70% delle spese sostenute, documentate, entro il limite massimo di 250 euro per ciascun richiedente. A questo link del sito del Comune tutte le informazioni.