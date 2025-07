‘Ronde nere’, è polemica. Il caso arriva in Procura

Bologna, 5 luglio 2025 – Non si placano le polemiche sulla ‘ronda’ della rete dei Patrioti che, in t-shirt nera col teschio SS, ha sfilato l’altra sera in zona stazione. Dopo il deputato dem Andrea De Maria, che aveva commentato con tono molto duro: "Sono immagini che amareggiano e preoccupano, a Bologna, città Medaglia d’oro della Resistenza, e in particolare in quel luogo, la stazione di Bologna, scolpito drammaticamente nella memoria del Paese", ieri è arrivata la risposta di Stefano Colato, responsabile provinciale della Rete dei Patrioti: "Gli attacchi di De Maria sono la lampante dimostrazione della totale mancanza di argomenti della attuale sinistra italiana che campa esclusivamente di antifascismo. I bolognesi sono stanchi, esausti , di non poter girare tranquillamente per la propria città senza rischiare di dover assistere o venire coinvolti nei quotidiani atti di violenza che si susseguono in zona stazione".

Sulla ‘passeggiata per la sicurezza’ si è espresso anche Enrico Di Stasi, segretario provinciale Pd: "Non sono nuovi a tentativi di avvelenamento del clima di convivenza pacifico e sereno di Bologna e continua ad offendere la comunità bolognese con atteggiamenti e comportamenti che si richiamano chiaramente al fascismo. Non staremo a guardare". Anche l’assessora Matilde Madrid si era mostrata preoccupata durante il Question time di ieri: "Non c’è posto né per la simbologia, né per le parole d’ordine, né per le pratiche che ci riportano agli anni del fascismo. Noi chiediamo che chi deve far rispettare la legge lo faccia, perché le ronde sono vietate dal nostro ordinamento". Parole a cui hanno fatto eco i Giovani Democratici: "Non sono episodi isolati, ma sono il frutto di un disegno politico preciso, che mira a strizzare l’occhio a certe derive, e che mina il patto democratico alla base della nostra Repubblica", hanno detto.

Intanto, dalla Questura fanno sapere di aver informato la Procura sulla ‘passeggiata per la sicurezza’. Mercoledì sera, la Digos aveva intercettato la sfilata e aveva provveduto a identificare i partecipanti, una decina. I membri del movimento che avevano passeggiato in gruppo nella zona della stazione centrale e in piazza dei Martiri, indossavano tutti delle magliette nere con la scritta ’Educazione Felsinea’, accompagnata da un teschio con le tibie incrociate, emblema delle SS tedesche.