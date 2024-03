Rondoni e Fasano, incontro di arti

L’appuntamento fuori calendario è speciale e per questo il Bravo Caffè di via Mascarella apre eccezionalmente domani sera, alle 21,30, per ’Incontro tra le Arti’: Davide Rondoni e Franco Fasano tra poesia e musica. Il poeta e il cantautore daranno vita ad un appassionante dialogo tra due arti differenti ma complementari e più che mai sorelle in questo inedito connubio. Rondoni e Fasano condivideranno le loro esperienze sull’arte esplorando il legame profondo tra le due forme espressive e ricordando Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno.