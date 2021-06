Bologna, 14 giugno 2021 – Giacca rossa, abitino bianco. Un sorriso all’obbiettivo e un cappuccino in via Indipendenza. Così ha passato la mattina in giro per Bologna la cantante catalana Rosalìa.

La star ventisettenne, che con il singolo ‘Con altura’ assieme al cantante e produttore El Guincho e al cantante colombiano J Balvin, si è guadagnata notorietà in tutto il mondo (il video della canzone, nel 2019, è stato tra i più visti su YouTube con oltre un miliardo di visualizzazioni) è in città per un progetto lavorativo. E ha voluto immortalare in una stories su Instagram la giornata, con tanto di commento al cappuccino poco gradito.