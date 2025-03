Rossana Rossignoli per il Trio di Brahms in Sala Biagi

Appuntamento speciale domani sera in Sala Biagi con Rossana Rossignoli, da 15 anni primo clarinetto della Sinfonica di Basilea, che torna in Italia in esclusiva per ’Conoscere la Musica’. L’artista sarà in trio con il pianista salernitano Francesco Maria Novelli e il violoncellista bolognese Tiziano Guerzoni per un concerto di musiche da camera che promette grandi emozioni. Saranno eseguiti la Première Rhapsodie di Claude Debussy per clarinetto e pianoforte, i Dance Préludes di Witold Lutoslawski (1954) e la celebre Sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc. Infine in uno dei capolavori della musica da camera di tutti i tempi, il Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte in la minore op. 114 di Johannes Brahms.