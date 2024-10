Rossi, oggi a Perugia attesa la sentenza

È attesa per oggi la decisione della Corte d’appello di Perugia nella revisione del processo ad Andrea Rossi, da 17 anni in carcere e condannato all’ergastolo in via definitva per l’omicidio di Vitalina Balani, 70enne trovata senza vita in casa sua il 15 luglio 2006. Il commercialista, oggi 62enne, il giorno prima aveva appuntamento con la donna. Aveva inoltre con lei un debito di oltre due milioni di euro. Rossi si è sempre detto innocente; la perizia disposta dalla Corte di Perugia ha spostato l’ora del delitto più avanti di diverse ore rispetto al primo processo e ora Rossi avrebbe un alibi. Il suo destino processuale potrebbe oggi cambiare.