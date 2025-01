Rossi: "Unire l’eccellenza ai bisogni del territorio"

"La vera sfida sarà tenere insieme la ricerca dell’eccellenza dell’istituto con gli obiettivi del nostro territorio". Andrea Rossi lascia la guida dell’Ausl di Imola: è lui il nuovo direttore generale dello Ior, l’Istituto ortopedico Rizzoli. All’indomani della nomina, le sue riflessioni spaziano dai ringraziamenti ai prossimi obiettivi da perseguire: "Intanto devo esprimere tutta la mia soddisfazione e il mio ringraziamento per i vertici regionali, che hanno deciso di concedermi questa fiducia – evidenzia Rossi –: ovviamente sono contento e ringrazio in particolare il presidente Michele de Pascale. Ho lavorato dentro la Città metropolitana e ho avuto un breve trascorso al Rizzoli, a metà degli anni Novanta, ma eravamo ovviamente in un’altra era e in 30 anni tante cose sono cambiate".

Lo sguardo, chiaramente, oggi è proiettato verso il futuro: "Conosco il Rizzoli da osservatore esterno ed è sicuramente un istituto di grande prestigio, di rilevanza nazionale e internazionale: sarà una sfida gratificante e mi impegnerò perché possa proseguire in questo percorso di massima eccellenza nel proprio campo. Credo anche, perché questo ci chiede la Regione, che sia importante legare, tenere insieme, combinare più saldamente questa eccellenza con i bisogni del nostro territorio: la traumatologia, la sfida delle liste di attesa, la ricerca e le altre necessità".

fra. mor.