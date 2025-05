Rossoblù, cresce l’attesa per la festa. Oggi il pellegrinaggio a San Luca

"Non succede. Ma se succede… vado a San Luca a piedi". Dopo la vittoria della Coppa Italia, la promessa che qualsiasi bolognese ha fatto almeno una volta nella vita a se stesso, si trasforma ora in quella di un’intera città. O meglio, in un vero e proprio atto di amore e di gratitudine, con il pellegrinaggio che questa mattina alle 11 vedrà i tifosi rossoblù partire da sotto l’arco del Meloncello per raggiungere il Santuario e rendere così grazie alla Madonna per il miracolo sportivo. La festa all’ombra delle Due Torri sembra non finire mai, con gruppi di appassionati che da mercoledì notte stazionano stabilmente a Casteldebole, in attesa che sia fissata la data ufficiale – probabilmente a fine campionato – in cui l’abbraccio tra squadra, società e tifosi sarà totale. Non sembra esserci ancora, infatti, un giorno preciso e cerchiato in rosso(blu) sul calendario per dare sfogo al carosello di festeggiamenti, dal momento che la data per l’eventuale corteo è legata a filo doppio con possibili anticipi e posticipi di serie A e quindi ai risultati sportivi delle ultime due giornate. Ma la festa non finisce qui. Perché a fine campionato potrebbe esserci anche la possibilità di allestire una mostra fotografica sulla stagione del Bologna calcio in Salaborsa e l’eventuale esposizione della Coppa Italia.

Intanto, stamattina la Madonna di San Luca guarderà il pellegrinaggio dei tifosi organizzato da don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio della Diocesi di Bologna per la Pastorale dello Sport. "L’idea è quella di ritrovarsi insieme, perché San Luca è un pezzo del nostro essere comunità – spiega – così come ci siamo sentiti comunità in questa grande impresa sportiva, intorno a una squadra che non ha un vero e proprio leader, ma in cui tutti sono e si sentono importanti. Saliremo al Santuario per rendere grazie alla Madonna, in un momento di preghiera in cui ricorderemo anche i rossoblù del 1925, che vinsero lo scudetto proprio cent’anni fa, e la squadra del 1964. Pregheremo anche per Davide Ferrerio ma anche per tutti coloro che stanno affrontando la malattia, la sofferenza o un momento difficile della propria vita".

Don Vacchetti, lo scorso mercoledì, era presente a Roma allo stadio Olimpico per assistere al trionfo. "Ho incontrato Arianna Mihajlovic, insieme ai figli di Sinisa – riavvolge il nastro – che ho abbracciato a fine partita, mentre ho detto loro che il papà sarà sicuramente felice di questa vittoria. È stato un momento molto commovente che porto nel cuore".