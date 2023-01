"Rotatoria, il cantiere sulla via Emilia partirà a maggio"

"La rotatoria tra via Emilia e la San Carlo è già in fase di progettazione e sarà cantierizzata indicativamente nel prossimo mese di maggio". Replica prontamente il comune attraverso le parole del sindaco Fausto Tinti e del Vicesindaco Andrea Bondi all’attacco del consigliere di Prima Castello, in quota Fratelli d’Italia, Giovanni Bottiglieri.

Il consigliere d’opposizione era partito dagli oltre 120 mila euro di multe elevate grazie al T-Red posto al semaforo dell’intersezione, chiudendo poi con una domanda polemicamente sospesa. "Non sarà che il Comune abbia pensato che gli convenga molto di più far cassa con quei semafori dalle attese infinite anziché realizzare un’infrastruttura che i cittadini chiedono da anni?". Secondo la replica del Comune, Bottiglieri sarebbe decisamente lontano dalla verità. E la rotonda sarebbe, invece, molto vicina. "La rotatoria – esordisce Tinti –, è prevista dall’accordo di programma sulla green logistica specializzata nell’hub metropolitano San Carlo firmato nel luglio 2021". Un progetto della rotatoria che, aggiunge Bondi, "è praticamente completato e tutte le verifiche per la sua praticabilità sono state effettuate".