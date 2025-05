Rotatoria sulla via Emilia. I lavori vedono il traguardo

Proseguono, sperando anche nella clemenza del tempo, i lavori per il completamento della nuova rotatoria tra Via Emilia, Viale Roma, Via Cova e Via Repubblica. Il cronoprogramma è stato aggiornato includendo i lavori svolti nei giorni scorsi e mettendo in calendario una serie di interventi programmati per i prossimi giorni.

Nei giorni scorsi è stato completato e riaperto il braccetto in direzione Imola–Casello A14, e sono stati completati i lavori di rifacimento della pavimentazione all’innesto della nuova rotatoria su via Cova e nel tratto di via Repubblica fino all’intersezione con viale Gramsci. Il nuovo cronoprogramma dei lavori ha previsto lunedì i lavori per il completamento dei braccetti di viale Roma e via Mazzini, e ieri il rifacimento della pavimentazione della via Emilia tra la rotatoria MD e la nuova rotonda.

I prossimi giorni, da oggi a venerdì, saranno dedicati al rifacimento della segnaletica orizzontale e alla posa della segnaletica verticale, con possibili limitazioni al traffico parziali o temporanee durante gli interventi.