Rotonda Pertini aperta a metà. Il sindaco: "Scusate il ritardo"

È stata aperta parzialmente al traffico la rotonda Pertini di Calderara in via di realizzazione. Nell’occasione il sindaco Giampiero Falzone si è scusato con i cittadini per i ritardi della ditta incaricata del cantiere, per non essere riuscito a rispettare i tempi di consegna come invece aveva annunciato. "La ditta – dice Falzone – è ancora in attesa della fornitura dei pali dell’illuminazione pubblica. Circostanza questa che, contrariamente a quanto si pensava, ci impedisce di aprire in sicurezza la rotonda in questione. Ciò detto, al fine di ridurre il disagio, abbiamo chiesto ed ottenuto che si proceda in ogni caso ad un’apertura parziale della rotatoria". E aggiunge: "I lavori stanno continuando anche aggiuntivi rispetto al progetto iniziale, come ad esempio due semafori a chiamata".