Rotte altre tre tubature Disagi e traffico in tilt Il Comune: "Migliorare la prevenzione"

di Chiara Caravelli

Nuove voragini sulle strade bolognesi. Ieri mattina, infatti, si è verificata la rottura di altre tubature. Nello specifico, i punti interessati sono via Mazzini angolo via Albertazzi, via Emilia Levante angolo via Sigonio e via Massarenti all’incrocio con via Azzurra. Ancora da chiarire l’origine del problema, possibile che la causa sia da ricercare nella troppa pressione all’interno della tubatura dovuta a un maggior consumo di acqua in questi giorni di caldo torrido. "Sono in corso – fa sapere Hera – verifiche tecniche sulla concentrazione anomala di questi episodi nella stessa zona. In particolare, si sta analizzando il funzionamento del sistema impiantistico (pompe, riduttori, sollevamenti) allo scopo di individuare eventuali eventi anomali che potrebbero aver contribuito ad incrementare le pressioni di rete".

Immediato, fin dalla prima mattina di ieri, l’intervento dei tecnici della multiutility per ripristinare il servizio idrico e successivamente il manto stradale. Non solo, l’azienda ha anche distribuito dei sacchi di acqua potabile ai residenti. Questo perché molti edifici e attività commerciali presenti nelle zone limitrofe ai tre punti critici sono rimasti senza acqua. Una soluzione che ha permesso ai cittadini di tamponare momentaneamente il problema. Nel pomeriggio, infatti, l’azienda bolognese ha provveduto a ripristinare il servizio idrico nelle zone colpite.

Su tutt’e tre le vie è stato necessario l’intervento della polizia locale per regolamentare il traffico dato che la circolazione era stata interrotta (tranne in via Massarenti dove c’è stato solo un restringimento di carreggiata) per permettere il lavoro dei tecnici di Hera. Non sono mancati i problemi alla viabilità, con lunghe code e traffico bloccato. L’azienda ha però fatto sapere che già stamattina via Emilia Levante e Mazzini dovrebbero riaprire.

Le rotture idriche di ieri mattina arrivano a pochi giorni di distanza da quella che aveva interessato via Emilia Levante nella prima mattina di mercoledì, con una grossa voragine nell’asfalto. Sul punto è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari: "Abbiamo chiesto a Hera non soltanto la massima attenzione e tempestività negli interventi di ripristino, ma anche di effettuare una verifica complessiva dello stato del sistema idrico integrato sul territorio comunale in modo che si faccia un punto della situazione per calibrare con efficacia gli investimenti futuri sulla rete e sugli impianti". Opposizioni all’attacco: "Ancora altre due voragini – così i consiglieri di Fratelli d’Italia, Cavedagna, Sassone, Zuntini, Brinati e Caracciolo – dopo quella di mercoledì in via Mazzini, causate da rotture di tubature. Se il primo evento nella zona poteva essere anche casuale, la rottura di ben tre tubature a breve distanza dimostra che è l’intero sistema ad avere problemi e scarsa manutenzione". Polemica anche la Lega con il capogruppo Di Benedetto: "La voragine che continua ad allargarsi in via Emilia Levante, con le tubature che continuano a saltare ovunque, è la misura dell’incapacità di Lepore e dei suoi".