Rotten Hamlet al teatro di Calcara

Prima assoluta da venerdì a domenica prossima al teatro Calcara di Valsamoggia per Rotten Hamlet: una storia a brandelli. Una coproduzione della compagnia bolognese Teatro delle Temperie e di Teatro Strappato, compagnia nata in Spagna e attiva a livello internazionale. Uno spettacolo che fa parte del cartellone della stagione di prosa e che porta sul palco la storia tratta da Amleto di Shakespeare di e con Cecilia Scrittore, Vene Vieitez e Andrea Lupo con musiche originali di Guido Sodo. Frutto della collaborazione fra le due compagnie vocate a dare voce a tematiche di rilievo sociale ben si amalgama con la poetica di Teatro Strappato, volta alla realizzazione di un teatro del gesto, di maschere, di figura, muto, sociale, politico, emotivo, crudo e poetico. In scena Ofelia, Polonio, la regina e il re Claudio sono ormai deformati come nelle maschere originali create da Cecilia Scrittore e Vene Vieitez.