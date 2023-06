Rovelli: "Il mistero dei buchi bianchi A Bologna mi innamorai della fisica"

di Claudio Cumani

È difficile dare del tu all’Universo?

Carlo Rovelli sorride: "È facilissimo. A chi verrebbe in mente di parlare a un albero o a un cerbiatto dandogli del lei?". Il fisico, saggista e divulgatore scientifico (con una lunga esperienza americana e un forte impegno attuale nelle università francesi) ha appena pubblicato Buchi bianchi (Adelphi), un lavoro che fa il punto sulle sue ultime ricerche. "Non so se sia giusta l’idea che i buchi neri finiscono la loro lunga vita trasformandosi in buchi bianchi – scrive nel risvolto di copertina –. È il fenomeno che ho studiato in questi ultimi anni". Del resto, le domande per uno scienziato sono sempre quelle: come si fa a capire ciò che non abbiamo mai visto? Perché vogliamo sempre guardare un po’ più in là? Il volume viene presentato da Rovelli (salito di recente alla ribalta per l’intervento polemico al concerto del Primo Maggio) domani alle 18,30 al Mast.

Professore, come si possono definire in modo semplice i buchi bianchi? L’altra faccia dei buchi neri?

"I buchi neri si formano quando la materia si schiaccia troppo. Restano buchi per molto tempo, ma non all’infinito: pian piano diventano sempre più piccoli, intrappolando dietro ad una porticina tutto quello che era caduto dentro. Quando questa porticina diventa ancora più piccola, accade un salto quantistico, come quelli che succedono negli atomi. È a questo punto che il buco nero diventa bianco: il che significa semplicemente che la porticina si apre e lascia uscire lentamente tutto quello che era nascosto dentro".

Cosa serve per dimostrare la loro esistenza?

"Questa è la domanda più importante. Per provare che esistono dobbiamo connetterli con qualcosa che osserviamo. Magari con qualcuna delle radiazioni che arrivano dall’universo. In realtà non ci siamo ancora riusciti e i buchi bianchi restano oggetti ipotetici. La mia speranza è di riuscire a mostrare che la misteriosa ‘materia oscura’ che gli astronomi hanno individuato in cielo e che non sappiamo bene cosa sia, possa alla fine essere costituita solo da grandi sciami di buchi bianchi".

Immaginava un successo simile per questo libro?

"È stato accolto con più passione e entusiasmo di quanto mi aspettassi. Ovviamente, ne sono felice".

Cita Spinoza e Dante: in che misura è importante il versante umanistico nella ricerca?

"Per alcuni poco, per altri molto. Per me moltissimo. La ricerca è fatta da tante persone diverse e strumenti diversi. Per questo funziona".

Quanto uno scienziato è condizionato dalla possibilità dell’errore?

"A me sembra che gli scienziati che hanno più paura di sbagliare siano quelli che hanno meno creatività".

Quando si è innamorato della fisica?

"A Bologna, leggendo in via Irnerio testi sulla questione spazio-tempo e in via del Carso i libri di Dirac. Poi un giorno in via Saffi, fermo a un semaforo sulla mia piccola 126 verde, mi sono detto: e se provassi nella vita a occuparmi di fisica teorica?".

Ha bei ricordi della sua permanenza da studente a Bologna? "Bellissimi, come la maggior parte di giovani che sono passati da Bologna per l’università. Sono rimasto quasi un decennio in città. Erano gli anni dell’avventura, dei compagni, dei sogni".