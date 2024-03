Roveri, gioia e orgoglio: "Scelti i promoter locali"

È l’Estragon, il club bolognese con oltre trent’anni di storia, a organizzare i CCCP-Fedeli alla linea in piazza Maggiore e Lele Roveri, il suo direttore artistico, è molto contento di questa avventura. È un sospiro di sollievo. Soprattutto perché, come afferma, "la band ha scelto di lavorare con un organizzatore locale, non cedendo alle multinazionali della musica".

Roveri, lei sottolinea da tempo la questione dei club che sono diventati ormai solo location da affittare alle multinazionali.

"Il fatto è che un club con la capienza di Estragon fa fatica da tempo a fare un certo tipo di concerti, quelli da mille persone per intenderci e il direttore artistico non ha più la libertà di scelta, è diventato un affittacamere. Mediamente otto concerti su dieci sono diventati produzioni esterne delle grandi compagnie di ticketing che si sono accaparrati il 90% del mercato e il piccolo promoter non può nemmeno permettersi di fare l’offerta".

Ecco perché la programmazione di Estragon è molto cambiata, non è più riconoscibile come vostra.

"Sì, non è più nelle nostre corde purtroppo. Ci rimangono le feste".

CCCP sono rimasti fedeli alla linea per davvero.

"Proprio così. Il mio orgoglio per questo concerto è che almeno ci sono ancora artisti non vincolati dalle multinazionali e decidono di lavorare coi promoter locali come Estragon. I CCCP, con Ferretti e Zamboni, hanno fatto la scelta di lavorare con quei promoter con cui hanno lavorato per trent’anni".

C’è stata riconoscenza, a volte succede ancora.

"Sono loro grato e va detto che, anche se Giovanni Lindo Ferretti viene spesso criticato per vari motivi, sul palco del Botanique, il nostro festival estivo in via Filippo Re, ci ha suonato più o meno tutti gli anni, facendo una scelta precisa. La stessa cosa vale per Massimo Zamboni e per Fatur, che veniva sempre alle feste nel vecchio Estragon. Insomma, sarebbero potuti andare dal miglior offerente, con altre economie, che noi non possiamo permetterci e invece c’è stata sensibilità e il ribadire un legame con il mondo underground. Se devo citare un grande concerto fatto da noi devo risalire ai primi anni Dieci con i Radiohead o con Manu Chao, incredibile".

Ormai di concerti scelti artisticamente potete farne solo al Botanique?

"Sì, perché gli spazi tra 300/400 persone si salvano, come Covo e Locomotiv che stanno sugli artisti che non sono ancora esplosi e che non sono interessanti per le multinazionali. Tra l’altro, proprio al Botanique stiamo mettendo insieme un bel programma per la prossima estate".

Dove sarà posizionato il palco dei CCCP?

"Sarà davanti a Palazzo D’Accursio con il pubblico sul Crescentone, in stile Fra la via Emilia e il West di Francesco Guccini, quella foto sul doppio live spiega bene l’assetto che ci sarà".

Benedetta Cucci