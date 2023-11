Roversi finalista allo Strega Ragazzi

Il libro ‘Fate la Pace! San Francesco in piazza Maggiore’, scritto da Tiziana Roversi e illustrato da Angelica Stefanelli per la collana ‘Fatterelli Bolognesi’ della casa editrice Minerva, è finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2023, nella categoria 8+. "La notizia di questo prestigioso riconoscimento ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. I Fatterelli Bolognesi – commenta l’editore Roberto Mugavero – nascono per raccontare ai giovani lettori (ma non solo) storie legate alla città, che sono anche importati tasselli di storia italiana". Questa la motivazione del Premio: "Francesco emerge nel racconto di Tiziana Roversi, e nelle belle illustrazioni di Angelica Stefanelli, con tutto il carisma di un profilo complesso" . L’assegnazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi avverrà il 7 dicembre a Roma.