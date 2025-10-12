"Roversi-Monaco, il Magnifico". Aneddoti e scelte in un libro

La laurea ad honorem a cui tiene di più è quella consegnata nel 1988 ad Alexander Dubcek, osteggiato dalla Cecoslovacchia comunista. La mancata occasione di non aver fatto il sindaco, suggerendo l’amico Giorgio Guazzaloca. E ancora: l’amicizia con Lucio Dalla, "una scoperta di eccezionale qualità". Tutti temi toccati da Fabio Roversi-Monaco, 86 anni, rettore dell’Alma Mater tra il 1985 e il 2000, ieri mattina durante l’incontro tenutosi a palazzo Pepoli per la presentazione di ’Fabio il Magnifico’, volume scritto dal giornalista Luciano Nigro, docente a contratto e tutor del Master in Giornalismo. Con loro sul palco anche il professor Giuseppe Cappiello, lo storico dell’arte Luca Ciancabilla e Roberto Balzani.

Roversi-Monaco, si legge nell’introduzione, "è un unicum nella recente storia italiana. Un uomo solo, senza un solido sistema di potere, che è diventato lui stesso un potentato. Ammirato e rispettato dai suoi sostenitori, temuto e avversato dai suoi detrattori, spesso contestato, ma mai disistimato. Per quattro decenni a cavallo tra due millenni è stato uno dei poteri forti della città".

A Nigro, Roversi-Monaco ha svelato tanti retroscena: il rifiuto, per esempio, di entrare in Parlamento o di diventare Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia; i motivi per i quali disse no a Berlusconi che lo voleva ministro; o le ragioni che gli consigliarono di non accettare la candidatura a sindaco di Bologna, lasciando il compito all’amico Giorgio Guazzaloca. Il volume ripercorre successi e sconfitte, incontri con grandi personaggi e delusioni.