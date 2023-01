Roy Paci: "Fred, la mia felice ossessione"

E’ stato il più ‘americano’ dei cantanti di musica leggera italiana. Innamorato dello swing, delle atmosfere che si respiravano nei jazz club, delle ballate intrise di cultura sonora d’oltreoceano, Fred Buscaglione ha segnato, in una breve carriera, la canzone nazionale, regalandole una dimensione internazionale. Una storia umana e professionale avventurosa, la sua, portata in scena dal cantante e trombettista Roy Paci, insieme con Matthias Martelli nello spettacolo Fred!, stasera e domani al Celebrazioni (ore 21)). La regia è di Arturo Brachetti.

Roy Paci, quando è nato il suo amore per Fred Buscaglione? "Io vengo da una famiglia di musicisti per passione. Mio padre aveva una band, suonava jazz, inizialmente solo strumentale, poi con l’ingresso di mia madre si è aggiunta la voce e hanno messo in repertorio le canzoni di Buscaglione. Così quella musica ha fatto irruzione nella mia vita, per non uscire più. E ’diventata una felice ossessione".

Cosa la affascinava?

"Lo swing, ne percepivo quella carica gioiosa e molto sensuale che rendeva le canzoni di Buscaglione diverse. C’era, certamente, la tradizione italiana, la nostra melodia, ma veniva avvolta dal suono americano, dal jazz. Buscaglione ci faceva viaggiare. Ci faceva sentire cittadini di un mondo che non conoscevamo, lontano, esotico. Un insegnamento che mi ha accompagnato per tutta la vita".

Sino allo spettacolo che vedremo al Celebrazioni.

"Sì, Fred! è immaginato come un sogno, un percorso alla scoperta di un artista che portiamo in scena anche raccontando la sua vita privata, affascinante quanto la musica che suonava. Buscaglione era un dandy, aveva costruito una immagine di sé giocando con le maniere di vivere ispirate allo swing americano. Era un personaggio, mescolava pose da gangster da schermo cinematografico con un incredibile romanticismo. Era una vera star, per il pubblico che lo idolatrava era Fred, per gli amici della gioventù rimase sempre il Ferdinando, questo il suo vero nome, con i quali si incontrava a Piazza Castello a Torino".

Come si svolge lo spettacolo? "Sul palco ci saranno due Fred, proprio per rappresentare entrambe le anime di questo artista straordinario. L’uomo, con la semplicità e umiltà, interpretato da Matthias Martelli e il musicista che faceva innamorare con i suoi baffetti. Io canterò le sue canzoni, accompagnato da una band che abbiamo chiamato Disaster Novas, omaggio divertito agli Asternovas, gli strumentisti che suonavano con lui".

Quali sono state, a suo avviso, le idee musicali di Buscaglione attuali ancora oggi?

"Sicuramente aver immaginato la musica come un territorio aperto agli incontri tra linguaggi apparentemente molto lontani. La nostra tradizione melodica, il cantato in italiano che adottano le forme dello swing con grande leggerezza. E poi la maniera di cantare recitando, che caratterizza molti suoi brani, e che ha anticipato quello che oggi viene definito rap".

Pierfrancesco Pacoda